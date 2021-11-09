Sıcaklık 12 derece düşüyor meteoroloji uzmanı beklenen hava yarın geliyor diyor

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen bu hafta şiddetli yağış ve sis beklendiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Orhan Şen şu bilgileri verdi:

-Bugün akşam Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyı ve iç kesimleri ile Doğu karadeniz kıyısi ile İç Anadolunun kuzeyi yağmurlu Trabzon'un batısı ile Giresun Samsun, Ordu da kuvvetli yağış. Sabah ve akşam kuzey ve iç kesimlerde sis'e devam.Batı karadeniz ve Ege de rüzgar kuvvetli



