Sıcaklık 12 derece düşüyor meteoroloji uzmanı beklenen hava yarın geliyor diyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalacak. Ülkenin büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bazı illerde ise kar yağışının etkili olacağı açıklandı. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da Kasım başından beri takip edilen sistemin bu akşamdan itibaren etkili olacağını ve dondurucu soğukların geldiğini açıkladı.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, hava sıcaklığının cuma gününe kadar düşmeye devam edeceğini duyurdu. İşte soğukların gelişini haber veren Meteoroloji ile ünlü uzmanların son hava durumu tahmini:
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen bu hafta şiddetli yağış ve sis beklendiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Orhan Şen şu bilgileri verdi:
-Bugün akşam Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyı ve iç kesimleri ile Doğu karadeniz kıyısi ile İç Anadolunun kuzeyi yağmurlu Trabzon'un batısı ile Giresun Samsun, Ordu da kuvvetli yağış. Sabah ve akşam kuzey ve iç kesimlerde sis'e devam.Batı karadeniz ve Ege de rüzgar kuvvetli
Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre sıcaklıklar cuma gününe kadar sürekli düşüş gösterecek. İşte verdiği bilgiler:
-Sıcaklıklar bu akşamdan itibaren kuzeyde 4-5 C iç doğu bölgelerde 7-8 C düşecek. Bu düşüş 2 gün sürecek Cuma günü yağışla birlikte soğuk hava terk ederek geçtiğimiz hafta gibi olmasa da sıcaklıklar 3-4 C yükselecek. Gene güney bölgelerde YAĞIŞ YOK
Bu illerdekiler dikkat! Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar ve karla karışık yağmur yağacak.