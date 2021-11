Sıcaklık 12 derece düşüyor meteoroloji uzmanı beklenen hava yarın geliyor diyor

Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre sıcaklıklar cuma gününe kadar sürekli düşüş gösterecek. İşte verdiği bilgiler:

-Sıcaklıklar bu akşamdan itibaren kuzeyde 4-5 C iç doğu bölgelerde 7-8 C düşecek. Bu düşüş 2 gün sürecek Cuma günü yağışla birlikte soğuk hava terk ederek geçtiğimiz hafta gibi olmasa da sıcaklıklar 3-4 C yükselecek. Gene güney bölgelerde YAĞIŞ YOK