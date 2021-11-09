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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik 'uygun' soruya yanlış cevap verdi kafa karıştıran soru

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı herkesi şaşırttı.

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Ekranların kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, hem eğlendiren hem de bilgilendiren sorularıyla izleyicileri ekran başına topluyor.

Yeni sezonda ilgiyle takip edilen yarışmada geçtiğimiz gün sorulan 200 bin TL değerindeki "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunu Aslı Şengül'ün yanlış cevaplaması herkesi şaşırttı.

Sorunun cevabıyla ilgili değerlendirmesini kısa tutan Şengül acele etti ve oranlı şıkkını söyledi. Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.

İmirzalıoğlu'na "bana bir cümle kurun" dedi

Cevaba çok şaşıran Şengül, "uygunla oranlı nasıl eş anlamlı ki bana bir cümle kurun. Yok yani "diyerek itirazını ile getirdi. İmirzalıoğlu'nun "Onu sen araştıracaksın Aslı. O doğru olmazsa buraya çıkmaz" sözlerine Şengül, "ben araştırayım yanıtını verdi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte herkes tarafından merak edilen "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunun yanıtı şöyle:

Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?

A- Oranlı

B- Elverişli

C- Müsait

D- Ucuz

Doğru cevap ise D Şıkkı Ucuz olacaktı.

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