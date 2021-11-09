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Elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Elektrik faturalarında yer alan ve vatandaşın tepkisini çeken TRT payı kalkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT payı ve enerji fonu ile ilgili düzenleme yapılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili oldukça tartışılan TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerine de değindi.

"Doğal gazı 150 dolardan veriyoruz"
Erdoğan, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızla ülkemizi büyütecek her adımı desteklemeye devam ediyoruz. %8 artış yükselen elektrik talebini aldığımız önlemlerle herhangi bir sıkıntıya sokmadan karşıladık. Doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibariyle bin 100 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızı konutlarda tükettikleri doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatına baktığımızda hane halkına verdiğimiz doğalgazdan %70 hibe yaptığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Elektrik faturalarındaki TRT payı kalkıyor
Elektrik faturalarıyla ilgili müjde veren Erdoğan, "Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen elektriği maliyetin yarısı düzeyde vatandaşlarımıza vererek 17 milyarlık bir sübvansiyon yaptık. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." diye konuştu.

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