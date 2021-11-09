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Berdan Mardini sevgilisi Morena Taraku kimdir hamile iddiası

Berdan Mardini sevgilisi Morena Taraku kimdir hamile iddiası

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Berdan Mardini, çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Şimdi komşusu R&B şarkıcısı Morena Taraku ile aşk yaşadığı söylenen Berdan Mardini'nin sevgilisi merak edildi. Peki 43 yaşında Berdan Mardini'nin sevgilisi kimdir?

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Katıldığı düğünlerde kafasından aşağı dolarlar saçılan şarkıcı Berdan Mardini, son günlerde özel hayatı ile gündemde. 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde ayrılan ve aldatılan Berdan Mardini şimdilerde komşusu Morena Taraku ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Peki Morena Taraku kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? 

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Morena Taraku bu kez de Berdan Mardini aşkıyla konuşuluyor. Sevgilisine yaptığı sürpriz doğum günü paylaşımında baş harflerinin yatağın üzerinde yer alması aşklarını ele vermişti.

Bu gelişmenin ardından Morena Taraku'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Morena Taraku kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berdan Mardini'nin sevgilisi Morena Taraku'nun biyografisi...

Morena Taraku kimdir: Kosavalı güzel Morena Taraku 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Morena, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuş, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiştir.

1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu güzel sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da çok konuşuluyor. Morena Taraku, Balkan'ların "En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"nü de kazanarak Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Taraku'nun hedefi ise bir dünya starı olmak. Yakın zamanda Türkiye'ye gelerek yeni projelerinin hazırlıklarına başlayacak olan genç şarkıcı, Türkiye'de gelmek için heyecanlı olduğunu ve yeni çıkacak olan şarkısında heyecanlı olduğunu belirtti.

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