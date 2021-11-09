BIST 1.616
DOLAR 9,73
EURO 11,28
ALTIN 570,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Şimdi ailece eğlenme zamanı

Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD açıkladı

Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD açıkladı

ADANA'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Karaisalı ilçesindeki deprem AFAD'ın verdiği bilgiye göre yerin 25.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Abone ol

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.06'da meydana geldi.

Yerin 25.46 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu 5 mahallede eğitime 2 gün ara verildi
Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu 5 mahallede eğitime 2 gün ara verildi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edilmiş! FETÖ'ye üyelikten 15 yıl isteniyordu
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edilmiş! FETÖ'ye üyelikten 15 yıl isteniyordu
İstanbul merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu operasyonu! Gruplar kurup videolar paylaşmışlar
İstanbul merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu operasyonu! Gruplar kurup videolar paylaşmışlar
Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyonu ilan etti: Bu sene o senedir ilan ediyorum
Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyonu ilan etti: Bu sene o senedir ilan ediyorum
Meral Akşener ağzını fena bozdu! Lütfü Türkkan'ın küfrüne gelen tepki sinirlerini bozmuş
Meral Akşener ağzını fena bozdu! Lütfü Türkkan'ın küfrüne gelen tepki sinirlerini bozmuş
Borsa İstanbul'da 2017'den bu yana bir ilk yaşandı
Borsa İstanbul'da 2017'den bu yana bir ilk yaşandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
Benzine bu kez kallavi indirim geliyor! Perşembe gece yarısı başlayacak
Benzine bu kez kallavi indirim geliyor! Perşembe gece yarısı başlayacak
Pandemide 5. dalga mı geliyor? Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik açıklamalar
Pandemide 5. dalga mı geliyor? Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik açıklamalar
Orkun Işıtmak anaokulu videosu izleyen yuh çekti açıklama daha vahim
Orkun Işıtmak anaokulu videosu izleyen yuh çekti açıklama daha vahim