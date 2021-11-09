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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi, 5 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi, 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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