BIST 1.609
DOLAR 9,72
EURO 11,28
ALTIN 570,22
HABER /  GÜNCEL
ADV Şimdi ailece eğlenme zamanı

Eren 1 Kış operasyonu başlatıldı PKK'ya karşı büyük operasyon

Eren 1 Kış operasyonu başlatıldı PKK'ya karşı büyük operasyon

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 550 personel 121 operasyonel tim görev aldı" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Ural hastalığı nedir ne oldu durum ciddi dua edin haberi geldi
Hakan Ural hastalığı nedir ne oldu durum ciddi dua edin haberi geldi
Çin'den umut veren açıklama Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili
Çin'den umut veren açıklama Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili
Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek
Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek
Hastaneye gidip de korona olanların ve ölenlerin sayısı artıyor! 11 bin kişi öldü
Hastaneye gidip de korona olanların ve ölenlerin sayısı artıyor! 11 bin kişi öldü
Hakan Ural aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Hakan Ural aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Polislikten komiser yardımcılığına sınavı sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon
Polislikten komiser yardımcılığına sınavı sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon
Polonya Belarus sınırında gerilim 30 bin kişilik özel kuvvet sınıra gönderildi
Polonya Belarus sınırında gerilim 30 bin kişilik özel kuvvet sınıra gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Savaşın eşeğine gelmişlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Savaşın eşeğine gelmişlerdi
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Alman Başbakan Merkel'i en çok zorlayan iki konu! Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusu
Alman Başbakan Merkel'i en çok zorlayan iki konu! Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusu