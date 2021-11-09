Eren 1 Kış operasyonu başlatıldı PKK'ya karşı büyük operasyon
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 550 personel 121 operasyonel tim görev aldı" denildi.