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Polislikten komiser yardımcılığına sınavı sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon

Polislikten komiser yardımcılığına sınavı sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon

Ankara merkezli 25 ilde polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularına erişip dağıtan FETÖ mensuplarına operasyon düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

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