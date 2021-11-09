Polislikten komiser yardımcılığına sınavı sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon

Ankara merkezli 25 ilde polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularına erişip dağıtan FETÖ mensuplarına operasyon düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.