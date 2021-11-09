Çiftlik Bank'ın 'kara kutusu' Cafer! 'Mehmet Aydın’ı ipe götürecek veriler bende' kayınpeder 17 milyon lira vurdu

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dinlemeye takılan bir telefon görüşmesinde, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın koruması ve şirket yöneticisi Cafer Çolak'ın, kendini ‘karakutu’ olarak tarif ettiği ortaya çıktı. Çolak o konuşmada, “Mehmet Aydın’ı ipe götürecek veriler bende” diyor.

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Cafer Çolak, Çiftlik Bank bünyesinde asgari ücretle çalışan bir güvenlik görevlisiydi. 2017 yılının haziran ayında işe başladı. Bir süre sonra Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın yakın koruması oldu. Türkiye’deki seyahatlerinde, tesis açılışlarında ve yurtdışı ziyaretlerinde hep en yakınındaydı. Ardından terfi etti ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Maaşına zam yapıldı ve imza yetkisi verildi.

'İpe götürecek bilgiler bende' dedi 'seni vururlar' diye uyarıldı

Operasyonlar başladığında ilk yakalanan isimlerden biriydi. 14 Mart 2018’de İstanbul’da gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon öncesinde Çolak’ın telefonları mahkeme kararıyla dinlemeye alınmıştı. Birçok görüşmesi dinlemeye takıldı. 24 Şubat 2018 tarihli görüşme de onlardan biri. Bu görüşmede Çiftlik Bank’taki ‘vurgunlar’dan bahsederek Mehmet Aydın’ı ‘ipe götürecek’ bilgilere sahip olduğunu anlatıyor. Karşı taraftaki “Dikkat et seni vururlar” deyince de “Her şeyi avukata verdim” diyor.

Vurgunlar havada uçuşuyor

Geçen hafta tutuklanan Fatih Aydın’a sorgusunda bu görüşmede kardeşi Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’a isnat edilen 17 milyonluk bir ‘vurgun’ soruldu. Dosyadaki telefon kaydı da bu soruyla ortaya çıktı. İşte o tape:

- Şef: Senin patron (Mehmet Aydın) ne oldu? Almadılar mı onu daha?

- Cafer: Ya şef kim alıyor ya, öyle bir güç var mı? Kimse alamaz, sağlam adam. Böyle soğuk şakalarla gelme şef.

- Şef: Sende para var mı?

- Cafer: Ben de onlar gibi yapsaydım, çalsaydım 20 trilyonum olurdu.

- Şef: Niye, öbürleri nasıl yapıyor?

Tosuncuğun kayın pederi 17 milyon lira götürmüş!

- Cafer: Şef paranın hesabı yok, vuran vurana. (Mehmet Aydın’ın kayınpederi) 17 milyon götürmüş, çalmış. İspatlandı.

- Şef: Şirkette mi?

- Cafer: Tabii canım, vurgunlar havada uçuşuyor. Şef bir vurgunlar var, akıllara zarar vurgunlar.

- Şef: E sana söylüyorum, bir şey yok diyorsun.

- Cafer: Daha dur şef, şimdilik devlet tarafında sorun yok ama şirket içi hırsız çok. Dünya paralar götürülmüş. Benden öncekiler 32 milyon götürmüş şef.

- Şef: Kontrol eden yok mu? Nasıl götürüyorlar?

- Cafer: Şef gelen paranın haddi hesabı yok.

‘Her şeyi avukata verdim'

- Cafer: Şef eğer Bitcoin yazılımını yapamazlarsa patlarlar, ödenmesi gereken 800-900 milyon lira, kasada sadece 500 var. 1 milyar 200 milyon lira falan toplanmış…

- Şef: Anladım.

- Cafer: Ben işime bakarım, beni ilgilendirmez. Ben şimdi tazminat da isteyeceğim. Vermezse biliyorlar, ‘Karakutu Cafer’, Cafer’in bilmediği hiçbir şey yok. Anladın mı? Benim konuşmam kimsenin işine gelmez. Her şeyine şahidim adamların. Benim elimde olan doneler, Mehmet Aydın’ı ipe götürecek doneler…

- Şef: Seni vururlar, öyle bir şey yapma!

- Cafer: Avukata verdim, ‘eğer ben öldürülürsem bu adamlar yüzünden’ diye…