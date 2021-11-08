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MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler

MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a yüklendi. Şehit ailesine yönelik sözleri nedeniyle Türkkan'dan soyadını değiştirmesini isteyen Kılavuz, İYİ Partili vekilin milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ailesine yönelik tavrı nedeniyle önce soyadını değiştirmesini, sonra milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına gösterdiği tavır nedeniyle milli vicdanları derinden yaraladığını ifade etti.

"İradesini Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler, aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır ve şehit ailelerine küfür edecek kadar alçalmışlardır." diyen Kılavuz, Türkkan'ın, daha önce de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını, TBMM'yi ziyareti sırasındaki kıyafeti nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

Kılavuz, "Meral Akşener ve avanelerinin terörist Demirtaş'a gösterdiği yakın alakayı şehit ailelerine göstermesini ve asil milletimizin değerlerine kıymet verilmesini beklemek, boş bir hayalden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın TBMM'nın üyesi olmasını, "garabet ve utanç verici" olarak nitelendiren Kılavuz, "Grup Başkanvekilliğinden istifa etmen yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelisin." dedi.

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