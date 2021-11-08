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Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı

Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda yerli otomobilde gelinen son noktanın istişare edildiği bildirildi.

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TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik" ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen söz konusu toplantıya Elvan ile Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı TOGG yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüldü.

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