Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesine sert tepki gösterdi. Toplantıda Lütfü Türkkan'la ilgili bir video da izleten Erdoğan, "Neresinden tutarsanız alçaklık, terbiyesizlik." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekili olarak parlamentoda olmaması gerektiğini belirterek, "Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından parçalanan şehit yakınını onun namusuna, bacısına en ağır küfürleri yaparak bastırmaya çalışması insanlığa sığmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin başta sağlık olmak üzere temel alt yapılarını giderek zorlamaktadır. Türkiye olarak en büyük avantajımız sağlıktan üretime tüm kritik alanda son 19 yılda kapsayıcı ve güçlü bir altyapıyı kurmamızdı.

Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize izin vermedik. Vaka, vefat yoğun bakım sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. Özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette aksamalar gecikmeler görünebilmektedir. En kısa sürede bunlarında önüne geçeceğiz.

Okullar eğitime devam edecek

Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.

Suriye ve Irak tezkeresi

Geçtiğimiz hafta TSK'nın Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresindeki yaşanan tartışmalar bu endişelerimizi artırmıştır. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu siyasi üstü söz konusudur.

Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın kahramanca mücadele etmesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerine can simidi atmak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.

Türkiye'nin en eski hali hazırda örgüt kuklası yapı tarafından yönlendirildiğini görmekten Türk siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Kimi belediyelerdeki bazı birimlerin bu parti yönetimine verildiğini zaten millet veriyor. Meclis'e Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, Yozgat'a gidince Kandil'i yakıp yıkmaktan söz etmesi de omurgasızlık örneğidir. Meclis'te tezkereye hayır demekle kalmayıp büyükelçilere tepki göstermekte destek olmayan bu zihniyete milletimizin bu ülkenin kaderini asla temsil etmez.

Milletimiz değerlerimize hakaret etmekten başka vasıfları olmayan, her kritik durumda ülkesinin hasımlarının yanında saf tutanların gerçek yüzünü gayet iyi biliyor. Türkiye geçmişte tek parti faşizmini yendiyse, inşallah bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu topraklarına kaldıracaktır.

Türkkan'a sert tepki: Neresinden tutsanız alçaklık

Bingöl'de şehit yakınına yapılan edepsizliğini de aynı alçak zihniyetin tezahürü olarak nitelendiriyorum. Neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından parçalanan şehit yakınını onun namusuna, bacısına en ağır küfürleri yaparak bastırmaya çalışması insanlığa sığmaz.

Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmasının ötesinde, milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika durmaya hakkı yoktur.

Partisinin grup başkanvekilliğinden ayrılması, bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması lazım.



Kaldı ki başında bayan bir kadın genel başkanın olduğu bu partide bir şehidin bacısına küfredilmesi karşısında buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir. Ne yazık ki başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz. Geçmişi benzer çok edepsizliklerle dolu bu siyasetçi müsvettesi sadece bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz borcu temizleyememiş olan bu kişi aynı zaman Kocaeli'de devlete ait arazileri işgal etmiş ve orada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

Kılıçdaroğlu'na kadın hakları tepkisi

Kadın STK'lara sesleniyorum. Ey kadın STK'lar siz ne iş yapıyorsunuz. İlla sizin örgüte ait bir kadına küfredilirse hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız. Bir şehidimizin bir yakınına küfür edildiğinde niye sokağa düşmüyorsunuz. Anamuhalefet başkanı daha 2 gün önce yaptığı açıklamada kadın haklarından bahsediyordu. Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz. Hani sen kadın haklarını savunuyordun. Bunların hiçbiri de şehit yakınına hakaret eden bu rezil şahsa karşı harekete geçmeyerek amaçlarını bir kez daha göstermişlerdir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu çirkin ve alçak zihniyetin şerrinden muaf eylesin istiyoruz. Bu şahsın milletvekilliği sonlandırılması dahil, bu işin peşini bırakmayacağız ve tüm hukuki haklarımızı da kullanacağız.