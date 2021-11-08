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Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki

Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e ettiği küfürle ilgili ilk tepkisini verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren isimli vatandaş tarafından protesto edilmişti. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'in kulağına eğilerek sinkaflı sözler sarf etti. Ettiği küfrü önce inkar eden ancak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa etti.

Türkkan'ın yerine Erhan usta seçildi
Bugün saat 14.00'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve seçildiği ve aday olmadan önce de Akşener'den olumlu yanıt aldığı belirtildi.

"Bizi sahadan çekmek istiyorlar"
NTV'nin haberine göre; toplantıya katılan Meral Akşener'den konuyla ilgili ilk tepki geldi. Akşener, ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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