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İstanbul Boğazı yeniden gemi geçişine kapatıldı Şehir Hatları da uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı yeniden gemi geçişine kapatıldı Şehir Hatları da uyardı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatları da yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.

Şehir hatları da uyardı

Şehir Hatları'nda ise zaman zaman aksamalar yaşanırken, konuyla ilgili açıklama yapan kurum "Değerli yolcularımız, Seyir konforunuz ve can güvenliğiniz bizim için her şeyden önemli. Olumsuz hava koşullarından dolayı deniz yolu ulaşımında birçok şey kısa sürede değişebiliyor bu sebeple gecikmeler veya iptaller yaşanabiliyor. Anlayışınız için teşekkürler." denildi.

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