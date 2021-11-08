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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 120 artışla 754 bin 431’e yükseldi. Ülkede aşılama hız kesmeden devam ediyor.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 21 bin 913 artışla 46 milyon 488 bin 417’ye çıktı.

Son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 754 bin 431 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,8’ine en az bir doz, yüzde 68,3’üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12,4’üne de takviye dozu yapıldı.

Ülkede 223,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,8 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 24 milyondan fazla kişiye takviye dozu aşı yapıldı.

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