Erhan Usta çocukları kaç tane kızı ve oğulları kimdir?

Şehit yakınına sinkaflı küfürler eden Lütfü Türkkan İyi Parti'den ihraç edildi yerine ise Erhan Usta geldi. İyi Parti'nin yeni başkan vekili olan Erhan Usta'nın hayatı da merak konusu oldu. 55 yaşında olan Erhan Usta aslen Samsun Havzalı. Nihal Usta ile evli olan Erhan Usta'nın 3 çocuğu vardır. İşte Erhan Usta biyografisi, siyasi geçmişi

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Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler eden Lütfü Türkkan partiden de görevinden de ihraç edildi. Lütfü Türkkan'ın yerine yeni başkan vekili görevine Erhan Usta getirildi. Öfkenize mağlup olmayın diyen Meral Akşener'den rozetini alan Erhan Usta'nın hayatı da merak konusu oldu. . 55 yaşında olan Erhan Usta aslen Samsun Havzalı. Nihal Usta ile evli olan Erhan Usta'nın 3 çocuğu vardır. İşte Erhan Usta biyografisi, siyasi geçmişi

Erhan Usta kimdir: 1966, Samsun Havza doğumlu, ekonomist ve planlama uzmanıdır. İlk ve orta öğrenimini Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren USTA, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Erhan Usta ve eşi Nihal Usta

Erhan USTA, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle Uzman olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.

Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim USTA'nın bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalışmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.

Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine başladı.

Erhan USTA, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.