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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünde Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik etti

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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