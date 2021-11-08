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İçişleri Bakanlığı'ndan Çankırı Eldivan'daki olaya soruşturma! Belediye başkanı vatandaşı kovmuştu

Çankırı Valiliği, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’nın makam odasında çekilen görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Sosyal medyadan yayınlanan cep telefonu görüntüleriyle, Çankırı’da Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’nın makam odasında düzenlenen toplantıda bir vatandaş ve ailesinin ilçeden kovulduğu iddia edildi. Olayla ilgili Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada, yayınlanan görüntü ve haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Çankırı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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