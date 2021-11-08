Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti'de yeni başkanvekili Erhan Usta oldu! 'Öfkenize mağlup olmayın' talimatı

Lütfü Türkkan'ın istifa etmesinin ardından İYİ Parti'nin yeni başkanvekili Erhan Usta oldu. Şehit ağabeyine küfür skandalıyla gündeme oturan ve istifa etmek zorunda kalan Lütfü Türkkan'ın yerine geçtiğimiz yıl MHP'den ihraç edilen ve İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta getirildi. Toplantıda Genel Başkan Meral Akşener partililere ültimatom verdi.

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Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. Meral Akşener'in talebiyle parti grup başkanvekilliğinden istifa eden Türkkan'ın yerine bu göreve Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

Akşener istedi istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan, cumartesi günü grup başkanvekilliği görevinden Akşener'in talebi ile istifa etmişti.

Yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

İYİ Parti Meclis Grubu, bugün saat 14.00'te yeni grup başkanvekilini seçmek için toplandı. Oylama sonucunda Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili oldu.

Akşener: Öfkenize mağlup olmayın

Edinilen bilgiye göre; Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Ne olmuştu?

Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına "Bacını s...rim" diye küfretmişti. Önce küfrettiği haberlerini 'provokasyon' diye yalanlamaya çalışan Türkkan daha sonra küfrettiğini kabul edip, Türk Milleti ve Meral Akşener'den özür dilemişti. Türkkan küfrettiği şehit abisinden ise özür dilememişti. Gelen tepkilerin üzerine Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen bağımsız Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta 2020 yılı Eylül ayında düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştı.

Erhan Usta kimdir?

1966 yılı Samsun Havza doğumlu olan Erhan Usta, ekonomist ve planlama uzmanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Erhan Usta, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle Uzman olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.

Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim Usta'nın bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalışmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.

Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır. Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.