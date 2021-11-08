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Diyarbakır’da amca yeğen arasındaki arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da amca yeğen arasındaki arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da arazi meselesi yüzünden yeğeniyle tartışan 64 yaşındaki amca, 47 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü, diğer yeğenini ise yaraladı.

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Olay, Silvan ilçesine bağlı Bağdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan O. (64), yeğeni Diyadin O. (47) ve Metin O. (32) ile iddialara göre arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan O., belinden çektiği tabanca ile yeğenlerine ateş etmeye başladı.

Ağır yaralanan yeğenlerden Diyadin O., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan evli ve 5 çocuk babası Diyadin O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Metin O.’nun hastanedeki tedavisi sürerken, Ayhan O. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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