Pastırma sıcakları ne zaman biter sıcak havalar ne zaman biter 2021?

Kasım ayının ortalarına gelirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması pastırma sıcakları başladı mı, 2021 pastırma sıcakları hangi ayda başlar araştırması başladı. Bazı yıllarda hiç görülmeyen, bazı yıllarda ise uzun süren pastırma sıcakları hakkında bilgiler.

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Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstüne olması akıllara pastırma sıcakları mı başladı sorusunu getirdi. Sıcaklıkların artması ile birlikte vatandaşlar bu yılda pastırma sıcaklarını araştırdı. Pastırma sıcakları genellikle bir kaç gün yada hafta sürer. Bazı zamanlarda ise hiç görülmez. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlar ne zaman biter? İşte, pastırma sıcakları hakkında detaylar..

Sıcaklıklar ne zaman biter: Meteoroloji tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre sıcaklıkların çarşamba günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sisli hava bugün de etkisini göstermeye devam edecek.

Ülke genelinde havalar, şu an mevsim normallerinin dört ila altı derece üzerinde seyrediyor. Ancak havaların çarşamba günü mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Marmara’da birkaç gündür devam eden sisli hava ise kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere devam edecek.

Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu ise hava az bulutlu.

Pastırma sıcakları hangi ayda, ne zaman görülür: Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma sıcakları nasıl olur: Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.