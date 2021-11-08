BIST 1.599
DOLAR 9,72
EURO 11,25
ALTIN 568,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de Çevik Bir meydanının adı değişsin eylemi

İzmir'de Çevik Bir meydanının adı değişsin eylemi

İzmir’de pek çok sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı’nın adının değiştirilmesi çağrısı yaptı. Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Hamit Mumcu, “İnsanlığa karşı suçlar, darbe ve işkence ile anılan kişilerin isimlerinin kamusal alanda yer almasını kabul edilemez olarak görüyoruz” dedi.

Abone ol

İzmir’de çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı’nın adının değiştirilmesi için imza topladı. Meydanda yapılan basın açıklamasında, “İnsanlığa karşı suçlar, darbe ve işkence ile anılan kişilerin isimlerinin kamusal alanda yer almasını kabul edilemez olarak görüyoruz. Bunların arasında Çevik Bir de yer almaktadır. Buca'nın önemli meydanlarında birinin adı Çevik Bir Meydanı’dır” denilerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çevik Bir Meydanı’nın adını değiştirmesi talebinde bulunuldu.

“Bu coğrafya barış ve demokrasi ile anılmalı”

Basın açıklamasını yapan aynı zamanda Konak Kent Konseyi Başkanı Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Hamit Mumcu, “Çevik Bir adı, 12 Mart döneminde işkence ile anılmıştır. Çevik Bir, 12 Eylül döneminde Genelkurmay Başkanı Kenan Evrenin özel kalem müdürü idi. Evren Cumhurbaşkanı olduğunda başyaveri oldu. Tüm darbe dönemlerinde görev üstlenmiş, işkencelere katılmış bir kişinin İzmir'de önemli meydanlardan birinin adını taşımaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu coğrafya artık barış ve demokrasi ile anılmalıdır. Bu nedenlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevik Bir Meydanının adını değiştirmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖF vize sınav giriş belgesi yayınlandı mı AÖF sınav giriş belgesi çıkarma e-devlet
AÖF vize sınav giriş belgesi yayınlandı mı AÖF sınav giriş belgesi çıkarma e-devlet
İtiraf sırası Aslı Aydıntaşbaş’ta! 1 Mart 2015'teki yazısı yeniden gündem oldu
İtiraf sırası Aslı Aydıntaşbaş’ta! 1 Mart 2015'teki yazısı yeniden gündem oldu
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Türkiye ile İran arasındaki iş birliği kapasitesi gerçekleşenden fazla"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Türkiye ile İran arasındaki iş birliği kapasitesi gerçekleşenden fazla"
Bu cuma okullar tatil mi ara ilk ara tatil ne zaman kaç gün sürecek?
Bu cuma okullar tatil mi ara ilk ara tatil ne zaman kaç gün sürecek?
10 Kasım'da eczaneler, bankalar açık mı? 10 Kasım Çarşamba nereler açık?
10 Kasım'da eczaneler, bankalar açık mı? 10 Kasım Çarşamba nereler açık?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesindeki yemekhaneyi su bastı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesindeki yemekhaneyi su bastı
Afganistan'da açlığın pençesinde kalan aileler kızlarını satılığa çıkardı
Afganistan'da açlığın pençesinde kalan aileler kızlarını satılığa çıkardı
İlham Aliyev Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
İlham Aliyev Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Hatay'da küçük çocuğu annesinin yanından kaçırmaya kalkıştılar! Son anda kurtarıldı
Hatay'da küçük çocuğu annesinin yanından kaçırmaya kalkıştılar! Son anda kurtarıldı
Turan Cihan Şimşek evli mi sevgilisi Sinem Şimşek kimdir yaşı kaç?
Turan Cihan Şimşek evli mi sevgilisi Sinem Şimşek kimdir yaşı kaç?