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Bu cuma okullar tatil mi ara ilk ara tatil ne zaman kaç gün sürecek?

Bu cuma okullar tatil mi ara ilk ara tatil ne zaman kaç gün sürecek?

Kasım ayının ortalarına gelirken öğrencilerin gündeminde okul ara tatil takvimi var. 2021 yılının ve 1. dönemim ilk ara tatili bu 15 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında olacak. Hafta sonu ile birlikte 1. ara tatil 9 gün olacak. 1 haftalık ara tatilde öğrencilere karne verilmeyecek. 1. dönem tatili yani yarıyıl tatili ise 24 Ocak'ta başlayacak.

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6 Eylül'de eğitim hayatına yüz yüze başlayan öğrenciler kasım ayının ortalarına gelirken 1. ara tatil ne zaman, kasım tatili kaç gün sorularının yanıtını aramaya başladı. 2021-2022 MEB okul tatilleri takvimine göre 1. ara tatil 15 Kasım'da başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler. kasım ayındaki 1. ara tatilde haftasonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. 1. dönem tatili yani yarıyıl tatili ise 24 Ocak'ta başlayacak. 

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi 

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ara tatil ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

Çocuklara tatil önerisi: 

Ders için zorlamayın: Çocuklar ara tatil döneminde ders çalışmaya zorlanmamalı. Ancak çocuklarınız bu sene sınava gireceklerse kendi istek ve motivasyonlarına göre sınava hazırlanmalarına müsaade edin.
Güzel anılar biriktirin: Ailece hep beraber eğlenerek, dinlenerek, öğrenerek, aile içi iletişimi ve bağlılığı artırmaya, nitelikli zaman geçirerek güzel anılar biriktirmeye gayret edin.
Teknolojiyi kontrol edin: Ekran bağımlılığının koşullar gereği  arttığı düşünülürse çocukların televizyon, bilgisayar, tablet veya telefon başında sınırsız zaman geçirmemeleri önemlidir.
Açık havaya çıkın: İkamet edilen yerin özelliğine göre, pandemi kuralları dikkate alınarak zaman zaman çocukların açık havaya çıkmasına, oyun oynamasına, fiziksel başka aktiviteler yapmasına müsaade edilmelidir.
Sohbet edin: Haftanın belirli bir veya iki gününde bir saati ayırarak, evin uygun bir yerinde bir tartışma konusu bulup, konu üzerinde çocuklarınızla sohbet edip, bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.

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