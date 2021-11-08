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Rusya panikte! Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir lazım

Rusya panikte! Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir lazım

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya'nın gündeminde yer tutmaya devam ediyor.

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Rus uzmanlar, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundular. Uzmanlar, sadece bir tane Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için en az 10 adet Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları ilk kez Donbass'ta kullanması ve büyük başarı sağlaması Rusya'yı harekete geçirdi. Moskova yönetimi Türk yapımı SİHA'ları yakın markajına aldı.

Rus uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 adet Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini ifade etti.

10 tane Pantsir bile yetmeyebilir

Rus basınına konuşan askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu.

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