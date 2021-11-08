BIST 1.598
DOLAR 9,70
EURO 11,22
ALTIN 565,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de yangın çıkaran kapıcı yeniden gözaltında! Yangın söndürme sistemini de kapatmış

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eskişehir'de yangın çıkaran kapıcı yeniden gözaltında! Yangın söndürme sistemini de kapatmış

ESKİŞEHİR’de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran, gözaltına alınıp, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu’nun (28), sitenin yangın söndürme sistemini de kapattığı ortaya çıktı. Yeni deliller ışığında yeniden gözaltına alınan Aydoğdu, ifadesinin ardından ikinci kez adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında önceki gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla yangına müdahale ederken, tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, yangını, apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı, evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre Aydoğdu’nun çıkardığı tespit edildi. Yakalanıp gözaltına alınan Aydoğdu, ifadesinin ardından ‘kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Aydoğdu, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yangın söndürme sistemini de kapatmış

Polisin binada yaptığı incelemede, Aydoğdu’nun yangın söndürme su vanalarının yanı sıra yangın söndürme sistemini de kapattığı belirlendi. Yeni suç delilinin ardından hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Aydoğdu, polis ekiplerince yakalandı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak ikinci kez adliyeye sevk edilen Aydoğdu, savcılık sorgusuna alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Aydoğdu’nun, yangını çatı malzemelerini tahtalarla tutuşturarak çıkardığı belirlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Aileler dikkat! Çocuklarda 'dağınık beyin sendromu' yapıyor!
Aileler dikkat! Çocuklarda 'dağınık beyin sendromu' yapıyor!
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'bacını s...rim' diye küfrettiği şehit abisi Türkkan'a 500 bin liralık dava açtı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'bacını s...rim' diye küfrettiği şehit abisi Türkkan'a 500 bin liralık dava açtı
Kapalıçarşı'da restorasyon ne zaman bitiyor? Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açıkladı
Kapalıçarşı'da restorasyon ne zaman bitiyor? Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açıkladı
Ödüllü araştırmayla ortaya çıktı koronavirüs adeta şalteri indiriyor!
Ödüllü araştırmayla ortaya çıktı koronavirüs adeta şalteri indiriyor!
F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Bill Gates bir sonraki pandemi için kitap yazıyor: Hükümetler biyoterörizm eylemlerine hazır olmalı
Bill Gates bir sonraki pandemi için kitap yazıyor: Hükümetler biyoterörizm eylemlerine hazır olmalı
İtalya'da haftanın dev maçında Hakan Çalhanoğlu golünü attı
İtalya'da haftanın dev maçında Hakan Çalhanoğlu golünü attı
Borsada yeni zirve görüldü
Borsada yeni zirve görüldü
10 Kasım şiirleri 2 kıtalık kısa en güzel 10 Kasım şiirleri sayfası
10 Kasım şiirleri 2 kıtalık kısa en güzel 10 Kasım şiirleri sayfası
Türkiye'de 10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de 10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı