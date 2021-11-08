Devlet Bahçeli'nin danışmanından Cem Yılmaz'a sert sözler: Seni kurtaran olmayacak!

Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Cem Yılmaz'ın Demirtaş'a yönelik sözleri için "Aksi halde 'Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var' desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Cem Yılmaz'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP'nin tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin sözlerini hedef alarak tehditte bulundu.

MHP'li Çiçek, Cem Yılmaz'ın sözleri üzerine TürkGün'de "Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cem Yılmaz'a, "ahmak" diye hakaret eden Çiçek, "Demirtaş ve Osman Kavala’nın suçu yok, suçsuz yere hapiste yatıyor” dedi. Sen de bunu yedin öyle mi?" diye seslendi.

Çiçek, "Terörist Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın terör örgütü PKK’yı destekleyen açıklamalarına ait videoları evinde oturup izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın?" ifadelerini kullandığı yazısında Cem Yılmaz'ı açıkça tehdit etti. Çiçek, yazıya şöyle devam etti:

"Aksi halde 'Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var' desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz… Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi Solcu olma… Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK’lı terörist Demirtaş’ı, PKK destekçisi Osman Kavala’yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun… O yetim-öksüz şehit çocuklarının ahı sizi ömür boyu rahat bırakmasın…"

Ne yaşanmıştı?

Ünlü komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta katıldığı "Rüstem Batum Sohbetleri” isimli Youtube programında Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" yanıtını vermişti.