Bolu merkezli FETÖ operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

BOLU merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.K, A.E.D, M.B, A.G, M.M. ve C.Y'yi gözaltına aldı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.