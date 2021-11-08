10 Kasım'da eczaneler, bankalar açık mı? 10 Kasım Çarşamba nereler açık?

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a artık günler kaldı. Atatürk vefatının 83’nci yıl dönümü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil günü değildir, bu nedenle 10 Kasım'da okullar tatil değil. Aynı zamanda 10 Kasım'da eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler açık olacak.

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Ulu Önder Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Bu yıl da Atatürk vefatının 83’nci yıl dönümünde özlemle ve saygıyla anılacak. Birçok vatandaş 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. 10 Kasım resmi tatillerden biri değildir. Yani 10 Kasım Çarşamba günü okullar tatil olmayacak, devlet, kamu daireli, üniversiteler, bankalar, noterler açık olacak. Öğrenciler ise bu anlamlı günde Atatürk'ü okullarında çeşitli törenler ile anacak. 10 Kasım için kısa 2 kıtalık-3 kıtalık 10 Kasım şiilerini derledik.

10 Kasım resmi tatil mi:

10 Kasım günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

10 Kasım Atatürk'ün vefatı: Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.