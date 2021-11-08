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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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