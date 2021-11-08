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Balıkesir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 8'i kadın 9 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 8'i kadın 9 kişi tutuklandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi tutuklandı.

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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskında, 13'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi, ‘Fuhşa yer temin etmek’, ‘Fuhşa aracılık’ ve ‘Zorla fuhuş yaptırmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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