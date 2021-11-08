AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bu mektubu gördüğümde utandım yerin dibine girdim

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun, Kanal İstanbul ile ilgili büyükelçilere yazdığı mektubu eleştirerek, "Projesi yok, üreteceği hiçbir şey yok; büyükelçilere Türkiye'yi şikayet ediyor. Ben, bu mektubu gördüğümde utandım, sıkıldım, yerin dibine girdim" dedi.

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Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geliştiğini, kalkındığını; huzur ve refahın çok yüksek seviyelerde olduğunu; bunu teyit eden ekonomik rakamların bulunduğunu belirtti.

İhracatta 138 milyar dolar seviyesine gelindiğini vurgulayan Aydemir, "Yatırımda, ihracatta, istihdamda, üretimde, kalkınmış birçok ülkenin çok daha üstünde gayretlerimiz oldu. 2021, bu yönüyle çok üretken, verimli geçti. Hiç umulmadık, beklenmedik iktisadi gelişmeleri orta yere koyuyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması bağımsız iktisadi kuruluşlarca da onaylanıyor." diye konuştu.

"CHP'nin utanacağı, leke olarak göreceği bir belgedir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kanal İstanbul ile ilgili büyükelçilere yazdığı mektubu eleştiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet Genel Başkanı iklim bahanesiyle Kanal İstanbul'u şikayet ediyor. Bu manda ve himaye kabul etmektir. Projesi yok, üreteceği hiçbir şey yok; büyükelçilere Türkiye'yi şikayet ediyor. Ben, bu mektubu gördüğümde utandım, sıkıldım, yerin dibine girdim. Bu mektup, CHP'nin çok uzun yıllar utanacağı, sıkılacağı bir mektup olmuştur. 'Kanal İstanbul'a yatırımcı göndermeyin' diyor. Bu, CHP'nin utanacağı, leke olarak göreceği bir belgedir. Türkiye ekonomide zirvelere giderken, her alanında dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke iken ana muhalefetin yaptığına bakar mısınız? Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dünyaya rota çizen ve 10 edepsiz büyükelçiyi hizaya getiren bir lidere; öbür tarafta CHP Genel Başkanının yaptığına bakın, farkı görün. Bu lekeyi, CHP nasıl temizleyecek?"

Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere Kanal İstanbul mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki tüm büyükelçiliklere kendi dillerinde mektup göndererek, Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili endişelerini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu mektubunda büyükelçilere, ülkelerindeki yatırımcıların bu projeyi desteklememesi çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, mektupta Kanal İstanbul Projesi’nin iklime ve ekolojik sisteme zarar vereceği yönündeki endişesini dile getirdi.