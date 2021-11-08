Rus mühendis aradığı aşkı Akkuyu Nükleer Santralinde buldu
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde harita mühendisi olarak çalışan Vladimir Serechenko aynı yerde kıdemli depo sorumlusu olarak çalışan Türk Selin Çakır ile evlendi.
2 yıl önce Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışmaya başlayan Vladimir Serechenko ve Selin Çakır arasında bir gönül bağı oluştu. Daha sonra gönül bağı aşka dönüşerek Vladimir Serechenko, Selin Çakır'a evlenme teklifi etti.
Evlenme teklifini kabul eden Selin Çakır, Rus Mühendis Vladimir Serechenko ile Rus ve Türk vatandaşların katıldığı bir düğünle dünya evine girdi. Böylelikle Akkuyu Nükleer Güç Santralinde ilk defa bir Rus Türk kızıyla evlendi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanlarının da katıldığı düğünde Vladimir Serechenko’nun Türk oyunlarını oynaması ise gözlerden kaçmadı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanlarının da katıldığı düğünde Vladimir Serechenko’nun Türk oyunlarını oynaması ise gözlerden kaçmadı.