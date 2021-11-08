CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bu lafları duyunca biz de şok olduk!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Öztrak, “Erdoğan milletin halini görmemektedir. Hayal aleminde yaşamaktadır. En ‘son yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular’ deyiverdi. Biz de şok olduk bu lafları duyunca. Şu saraylarında içtikleri neyse o efulilerden millete de ikram etsinler, bari milletçe o kafaya gelelim” dedi.

Abone ol

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Fatura hep milletimize çıkıyor”

Devlet yönetimindeki gayri ciddilik, yaşanan ekonomik buhranın şiddetini her geçen gün ağırlaştırıyor. Ülkemiz liyakatsiz, ehliyetsiz kadroların elinde; eğitimden dış politikaya kadar her alanda savruluyor, fatura da hep milletimize çıkıyor.

"Enerji zamlarının evlerimize vurması an meselesi"

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kömür zamları sağanak oldu; üreticilerin, sanayicilerin üzerine yağdı. KOBİ'lerin kullandığı doğalgaza son bir yılda yapılan zam yüzde 115'i buldu. Elektrik santrallerinde kullanılan gaz ise son bir yılda yüzde 148.5 zam gördü. Bu zamlar iğneden ipliğe her şeye dalga dalga yayılıyor. Enerji zamlarının evlerimize doğrudan vurması ise artık an meselesi.

“Enflasyonu olduğundan düşük göstermek milletin alın terini çalmaktır”

TÜİK'in makyajlı enflasyonuna bu zamlar her nedense yansımıyor. Giyim ve ayakkabı grubunda Ekim ayındaki fiyat artışı sadece yüzde 7.6. Güler misiniz, ağlar mısınız? Enflasyonu olduğundan düşük göstermek, milletin alın terini çalmaktır. Bugün asgari ücret milletimizin karnını doyurmamaktadır. Şimdi hemen harekete geçme zamanıdır. Dereye suyun gelmesi beklenirse kurbağanın gözü patlayacaktır. Asgari ücretten alınan vergi, acilen kaldırılmalıdır.

"Bu lafları duyunca biz de şok olduk”

Emekli maaşları, memur maaşları enflasyon karşısında bir ay bile dayanmamaktadır. 6 ayda bir yapılan enflasyon düzeltmesi, derhal 3 ayda bire çekilmelidir. Vatandaşın canı burnundadır ama Erdoğan milletin halini görmemektedir. Hayal aleminde yaşamaktadır.

En ‘son yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular' deyiverdi. Biz de şok olduk bu lafları duyunca. Şu saraylarında içtikleri neyse o efulilerden millete de ikram etsinler, bari milletçe o kafaya gelelim.

"Bu ülkede yapılacak en büyük tasarruf..."

Şimdi de faturalar kabarmaya başlayınca Enerji Bakanı çıkıyor, millete akıl verenler kervanına katılıyor. Bakan diyor ki, ‘Evi daha az ısıtın, faturaları düşürün, tasarruf edin…' Bunları dinleyince insanın, ‘Yüce Allah'ım bunların aklını bir geceliğine bana ver de şöyle rahat rahat uyuyayım' diyesi geliyor. Bu ülkede yapılacak en büyük tasarruf, artık ampulü söndürmektir. Ampulün söndüğü gün memlekette bayram olacaktır.”

Lütfü Türkkan açıklaması

Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor, Meral hanımın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde sayın genel başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın nasıl grubunda seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe, bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek.