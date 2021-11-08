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Rekabet Kurumu Google'a iPhone 12 reklamları için ceza kesti! Tüketiciyi aldatıyor Youtube yayınlayamayacak

Rekabet Kurumu Google'a iPhone 12 reklamları için ceza kesti! Tüketiciyi aldatıyor Youtube yayınlayamayacak

Rekabet Kurumu, Apple'ın YouTube Türkiye'deki 'iPhone 12' reklamlarının tüketiciyi aldattığı gerekçesiyle Google'a ceza kesti.

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Rekabet Kurumu, Google'a Apple'ın YouTube Türkiye'deki ‘iPhone 12' reklamlarını “aldatıcı” bulduğu gerekçesiyle 457 bin 308 TL para cezası verdi. Bununla birlikte, söz konusu reklamların durdurulmasına hükmedildi. Söz konusu reklamların, “tüketiciyi aldatmaya yönelik” olduğu bildirildi.

Rekabet Kurumu, kısa bir süre önce Apple'ın YouTube Türkiye'deki 'iPhone 12' reklamlarının "tüketiciyi aldatmaya yönelik" olduğunun kararlaştırıldığını açıkladı. Bu kapsamda, popüler video platformunun çatı şirketi Google'a 457 bin 308 TL para cezası verildi. Bununla birlikte, söz konusu reklamların durdurulmasına da hükmedildi.

Kurul ayrıca, arama çubuğunda "medyum" kelimesinin aratılması durumunda arama sonucu olarak medyumlara ilişkin tanıtımların yer aldığını tespit etti. Söz konusu tanıtımlarda 'canbar büyüsü', 'nohut büyüsü' ve 'bağlama ve aşık etme büyüsü' gibi ifadelere yer verildiği bildirildi. Kurum; bu ifadelerin, açıkça Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" maddesine aykırı olduğuna işaret etti.

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