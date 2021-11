Meral Akşener de İYİ Parti de Lütfü Türkkan'a hiçbir şey yapamaz! Nedenini Hadi Özışık açıklıyor

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit abisine aşağılık küfürünün ardından yaşayanları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor... Hadi Özışık, İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı neden ihraç edemeyeceğini, Meral Akşener'in bile buna gücünün neden yetmeyeceğini anlattı...

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in gittiği her ilde her nedense olay çıkıyor. Çıkan olaylar sonrasında da hep aynı açıklama yapılıyor.

- AKP provokasyonu…

Lütfü Türkkan'ın o iğrenç küfürü sonrası da 'provokasyon' dendi ama görüntüler çıkınca özür dilendi...

Ama küfür edilenden değil, Meral Akşener'den...

Sonrası koca bir sessizlik...

AK Partili Alpay Özalan bu sessizliğe karşı sosyal medyada avazı çıktığı kadar bağırdı:

- Hala top çeviriyorsun. Şehidin bacısına küfreden Lütfü hala İyi Parti Milletvekili. Sadece göstermelik görev değişikliği yaptınız ve onu korudunuz. Partinizin şerefi ve haysiyeti bu kadar mı? Milletle alay etmeyin! Maaşlarınızı Lütfü mü veriyor?

Bu tartışmanın bir boyutu…

Peki Alpay Özalan’ın dediği gibi, görevden alma bir formalite miydi, yoksa Lütfü Türkkan bizzat Meral Akşener tarafından cezalandırıldı mı?

Ben burada maalesef Alpay Özalan’a daha çok katılıyorum, zira ne Meral Akşener ne de bir başkasının Türkkan’ı harcamaya, kapının dışına atmaya gücü yetmez.

Yetmez çünkü Türkkan İYİ Parti’nin her şeyi. Para musluğu…

Aynı zamanda Meral Akşener’in çok çok yakın dostu. İki ayrılmaz gerçek dost.

Yıllardır bu dostlukları devam eder, bütün fitne fesata rağmen hiç kimse bu ikilinin arasına giremedi.

İYİ Parti’de herkes çok kolay harcanır, harcanabilir ama Lütfü Türkkan’a asla bir şey olmaz.

O yüzden Alpay Özalan’ın dediği gibi Türkkan’ın görevden alınması, göstermelik…

Türkkan görevden alınır ama makamı, mevkii, sözünün ağırlığı, aynı kalır…

Bir süre sonra tekrar her şey eskisi gibi olur.

MALUM MEDYA VE CHP’NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ…

Malum medyanın ikiyüzlülüğüne bakar mısınız!..

Lütfü Türkkan konusunda fonlu-fonsuz medya neredeyse görmeyecek, duymayacak, duyurmayacak elinden gelse…

Ucundan kıyısından dokunup geçmekle yetiniyorlar…

CHP’den de ‘TIK’ yok bu konuda… İddia o ki Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp “Arkadaşlar Lütfü Türkkan’ın küfürüyle ilgili konuşmasınlar” diye ricacı olmuş…

Ama vatandaş bu ikiyüzlülüğü görüyor…

Bence Meral Akşener bir süre halkın arasına çıkmamalı…

Lütfü Türkkan’ın ettiği küfür ağır bir küfür…

Gerçekten sıkıntılı bir süreç olabilir…

Vicdanlarınıza bir kez daha soruyorum…

Bu küfürü eden bırakın bir AK Parti yöneticisi , herhangi bir AK Partili yapmış olsaydı malum medya ve CHP susar mıydı? Bu ikiyüzlülüğü siz görmeseniz de bu halk görüyor artık…

ERDOĞAN’A OY VERMEYEN GÜNAHKAR MI?

Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerinin ardından “Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şey oldu” diyerek bizi gülümseten Ayi İhsan Yavuz epeydir sessizliğe bürünmüştü…

Aslında susması doğruydu açıkçası…Konuşsun tabi ama milletle konuşsun, halk arasında olsun, halka dokunsun…

Ama konuştuğunuz zaman da ağzınızdan çıkan şeyleri kucağınız duymalı… Kamuoyu önünde konuşuyorsunuz…

“Erdoğan’a oy verdiğiniz takdirde sevap kazanıyorsunuz” diyor…

Tayyip Erdoğan’ı seversiniz, davasına gönül verirsiniz, oyunuzu verirsiniz…

Ama Erdoğan’ı sevmiyorsanız, oy vermiyorsanız günahkar olmuyorsunuz…

BÖYLE ADAMLARLA ERDOĞAN’IN İŞİ ZOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar toplarsa toplasın Çankırı Eldiven gibileri çıkıyor alıp götürüyor…

Bu video bütün medyanın manşetinde…

Nedir mesele?..

Bir esnaf özel görüntüleri çıktı diye sürgüne gönderilecek, Belediye Başkanı ve ilçenin ileri gelenleri tarafından verilen kararla sürgüne gönderilmiş…

Yav savcı mısın, sen hakim misin, sen şeyhülislam mısın?..

Sen nesin kardeşim…

Sen kendini nereye konumlandırıyorsun…

Şimdi Ali İhsan Yavuz’a soralım…

Bu Belediye Başkanı şimdi böyle bir şey yaptığı için sevap mı işledi yoksa günahkar mı oldu?.