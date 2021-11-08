Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel ataması yapılacak

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel ataması müjdesi vermek istiyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Krize izin vermedik"

Sağlık çalışanlarına müjde veren Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağı çekeceğiz. Elbette bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir, inşallah bunların önüne geçecek tedbirleri en kısa sürede ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

40 bin atama müjdesi

Erdoğan, "Belirlenen yaş grubunun üzerindeki herkesi özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşılarını olmaları veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını hatırlatmak istiyorum. Okullardaki yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." şeklinde konuştu.