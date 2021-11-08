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Türkiye 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 832 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 562 bin 317'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Kasım 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 255 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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