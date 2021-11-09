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Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan arttırıldı. Böylece döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık faiz oranı yüzde 25 oldu.

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Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Zorunlu karşılık faizi yüzde 25 oldu
Bu kapsamda vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi.

Yeni karar yürürlüğe girdi
TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 9 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Zorunlu karşılık nedir?
Zorunlu Karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmakta.

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