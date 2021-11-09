İstanbul'da tarihi otelde Fransız çifte büyük şok! Bomba gibi patladı

PARİS'ten Türkiye'ye gelen Fransız çift, eylül ayında konakladıkları tarihi otelde kâbusu yaşadı. 1 yaşındaki bebekleri Sola'yı ni banyoda yıkayacakları sırada duş kabinin camı patladı. Cam parçaları 1 yaşındaki bebeğin vücuduna isabet etti. Aile, tarihi otel yetkililerinden şikâyetçi oldu.

Abone ol

Fransa vatandaşı Akira Takahaski, eşi Janing ve 1 yaşındaki oğlu Sola ile birlikte geçtiğimiz eylül ayında tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldi. İstanbul Fatih'te bulunan bir tarihi otelde rezervasyon yaptıran Takahaski Ailesi, 4 Eylül'de otele giriş yaptı. İddiaya göre otele yerleştiği sırada 1 yaşındaki bebeklerine duş aldırmak isteyen anne Juning Takahaski, hazırlık yaptığı sırada duş kabininin camı büyük bir gürültüyle patladı.

Bomba gibi patladı

Patlama sonucu küçük bebek vücudunun çeşitli yerlerinden fırlayan cam parçalarıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınana bebek ve ailesi otelden parasını talep ederek ayrılmak istedi.

Fakat otel yönetimi paranın iade edilemeyeceğini, hastane masraflarının ise karşılanamayacağını söyledi. Bunun üzerine polise başvuran baba meydana gelen yaralanma nedeniyle otel yetkililerinin sorumlu olduğunu öne sürerek şikâyetçi oldu.





Cam parçaları 1 yaşındaki bebeğin vücuduna saplandı

Tercüman eşliğinde verdiği dilekçesinde 202 numaralı odada kaldığını belirten Akira Takahaski, "Duş kabininin kapısı sürgülüydü. Eşim, 1 yaşındaki bebeğimizi yıkamak için banyoya girdi. Bu sırada büyük bir sesle çığlık duydum. Cam patlamış ve eşimle bebeğimi yaralamıştı. Tedavi sonrası otelden ayrılmak istediğimizi belirttik. Fakat otel ücretimizi iade etmeyerek bizi zor durumda bıraktı. Hem yaralanma nedeniyle hem de dolandırılma gerekçesiyle otel yetkililerinden şikâyetçiyim' dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adam oğlu Sola'nın vücuduna giren cam parçalarını delil olarak dosyaya sundu.