Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Savaşın eşeğine gelmişlerdi

Bosna Hersek'te gerilimin artması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabulüyle başlayan diplomasi trafiği devam edecek.

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Balkanlarda Kosova ve Sırbistan arasındaki plaka krizi ile başlayıp, Bosna Hersek'teki Sırp lider Dodik'in "yeni ordu kurma" söylemleri ile devam eden gerilim tırmanıyor. Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan'ın ateşle oynadığını, hem Kosova'nın hem de Bosna Hersek'in savaş tehdidi altında olduğunu söylemişti.

Aliya İzzetbegoviç'in yakın dostu Cemaleddin Latiç de “1. ve 2. Dünya Savaşlarının çıkış noktası bu bölge oldu. Şu anda süper güçler bölgeye büyük çaplı yığınak yapıyor. Sırpların yükselttiği gerilimin dozu düşürülemezse 3. Dünya Savaşı aynı bölgeden çıkabilir” demişti.

Erdoğan devreye girdi

Bosna Hersek’te gerilimin artması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç’i kabulüyle başlayan diplomasi trafiği devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Türkiye’deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etmişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonra çok daha güçlü ve farklı bir şekilde Boşnakların yanında yer almaya devam edeceğini söylemişti.

Diplomasi trafiği artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkanlar konusunda diplomasi trafiği artacak. Bu kapsamda, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üye Şefik Caferovic ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu isimlerle yapacağı görüşmelerde, Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanması ve korunması konusunda istişareler gerçekleştirecek.

Bu işi Türkiye yapsın

Ayrıca, Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da “Dodik de diyor ki: ‘Avrupa’ya gerek yok, Türkiye bu işi yapsın.’ Niye? Biz objektif yaklaşıyoruz. Niye? Buranın barışı, istikrarı için çaba sarf ediyoruz, ekonomik kalkınması için çok çaba sarf ediyoruz, yardım ediyoruz” demişti. Önümüzdeki dönemde Balkanlardaki gerilimin azaltılması konusunda Türkiye, önemli bir rol oynayacak.