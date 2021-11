Ezgi Can Ural kaç yaşında Hakan Ural'ın ikinci eşi kimdir ne iş yapar?

Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatta programını sunan oyuncu ve sunucu Hakan Ural koronavirüse yakalandı ve durumunun ciddi olduğu açıklandı. Bu kötü haberin ardından Hakan Ural kimdir, aslen nereli, eşi Ezgi Can ve çocukları merak edildi. Hakan Ural aslen İstanbul doğumlu 53 yaşında. İlk eşi Sibel Can ikinci eşi ise Ezgi Can Ural'dır.

Hakan Ural'a ne oldu, hastalığı nedir ve son sağlık durumu haberi geldi mi soruları merak konusu oldu. 53 yaşında olan oyuncu, sunucu Hakan Ural'dan gelen son sağlık haberleri kötü. Kanal D ekranlarında Nur Tuğba Namlı ile haftaiçi her sabah program yapan Hakan Ural'ın son sağlık durumu sevenlerini üzdü. Ağır bir soğuk algınlığı ile tedavi görmeye başlayan Hakan Ural'dan ard arda gelen açıklamalar seyirciyi üzdü. Hakan Ural'ın çok çok iyiyim hanım bana güzel baktı açıklamasının ardından "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız diyerek dua istemesi kafaları karıştırdı.

Son olarak da Hakan Ural'ın koronavirüs olduğu açıklandı. Durumu daha da kötüleşen Hakan Ural, hastanede tedavi altında. Hakan Ural'ın 2 doz biontech aşısı olduğu da gelen bilgiler arasına.Pekim kimdir Hakan Ural, eşi Ezgi Can Ural ve çocukları kimdir?

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

Durum ciddi açıklaması: Bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural kimdir: Hakan Ural 53 yaşında ve İstanbul doğumlu. İki kez evlilik yapan Hakan Ural'ın ilk eşi Sibel Can oldu. İkinci evliliğini ise Ezgi Can Ural ile 2005 yılında yaptı. 3 çocuğu olan Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Melisa ve Engincan adında 2 çocuğu var. Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında kızı var.

Babası Şarkıcı Selçuk Ural olan Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 17 yaşındayken babasının velayetine geçen Hakan Ural. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.

16 yaşındayken podyumlarda boy göstermeye başladı. Yeşilçam'dan üst üste teklifler alsa da Amerika'ya gitti. Şarkıcı Sibel Can ile genç yaşta evlendi ve baba oldu.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yapan Hakan Ural, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri O sattı.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı. 1988 yılında evlendiği Sibel Can’dan 1999 yılında ayrılan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. İlk evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural’ın ikinci evliliğinden ise Gisella adında bir kızı var.

Hakan Ural, iki kere evlendi.

Evlilikleri :

1.eşi: 28 Eylül 1988 tarihinde şarkıcı Sibel Can ile evlendi. 17 Şubat 1999 Tarihinde boşandı. Engincan (d. 27 Ocak 1992) ve Melisa (d. 22 Ağustos 1994) adından iki çocuğu vardır.

2.eşi: 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella (d.2013) adında bir kızı vardır.