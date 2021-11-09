Mehmet Barlas'tan olay yazı! CHP'ye kapatma davası mı açılacak?

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'tan siyaset gündemine bomba gibi düşen bir yazı geldi. HDP hakkında 'meşruiyetini yitirdi" gerekçesiyle kapatma davası açıldığını savunan Mehmet Barlas, ""Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi?" diye sordu.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas, "Muhalefetin meşruiyet sorunu" başlıklı yazısında CHP'nin kapatılmasına dair senaryolarını sıraladı. Yazısına, "Muhalefetin meşruiyet sorununu hafife almamak lazım" diyerek başlayan Mehmet Barlas şöyle devam etti:

"Mesela, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedilirken, 'Bu adam ne zaman doğru konuşur' gibi bir ifade kullanılması herhalde normal değildir. Ya da Millet İttifakı içindeki İYİ Parti'nin sağa sola savrulması ve sonunda şehit ailelerine küfürlerin bu partiden gelmesi çarpıcıdır."

Meşru bir parti meşruiyetini kaybederse...

'Jurnalci siyasetçiler' ara başlığı ile yazısına devam eden Barlas, "Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar, legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti, meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi?" diye sordu.

Aynı durum CHP ve Kılıçdaroğlu için de geçerli...

"Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi?" diye soran Barlas, şöyle devam etti:

Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir.

Unutmayalım ki bu durum Türkiye'de ne ilktir ne de son olur. Son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu?