BIST 1.616
DOLAR 9,73
EURO 11,28
ALTIN 570,73
HABER /  GÜNCEL
ADV Şimdi ailece eğlenme zamanı

İstanbul merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu operasyonu! Gruplar kurup videolar paylaşmışlar

İstanbul merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu operasyonu! Gruplar kurup videolar paylaşmışlar

İSTANBUL merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu paylaşan, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım uygulamasında gruplar kuran ve müstehcen çocuk videoları paylaşan şüphelilere yönelik harekete geçti.

Ekipler, dün ve bugün İstanbul merkezli, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum olmak üzere toplam 9 ilde 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyonu ilan etti: Bu sene o senedir ilan ediyorum
Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyonu ilan etti: Bu sene o senedir ilan ediyorum
Orkun Işıtmak kimdir aslen nereli eşi Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak ailesi
Orkun Işıtmak kimdir aslen nereli eşi Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak ailesi
Borsa İstanbul'da 2017'den bu yana bir ilk yaşandı
Borsa İstanbul'da 2017'den bu yana bir ilk yaşandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
Pandemide 5. dalga mı geliyor? Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik açıklamalar
Pandemide 5. dalga mı geliyor? Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik açıklamalar
Orkun Işıtmak anaokulu videosu izleyen yuh çekti açıklama daha vahim
Orkun Işıtmak anaokulu videosu izleyen yuh çekti açıklama daha vahim
Türk askerinin Azerbaycan görev süresinin uzatılması TBMM'de
Türk askerinin Azerbaycan görev süresinin uzatılması TBMM'de
Fransa'da kilise cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak
Fransa'da kilise cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak
Şenol Güneş Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Ali Koç kararını verdi
Şenol Güneş Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Ali Koç kararını verdi
Mehmet Barlas'tan olay yazı! CHP'ye kapatma davası mı açılacak?
Mehmet Barlas'tan olay yazı! CHP'ye kapatma davası mı açılacak?