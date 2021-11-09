İstanbul merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu operasyonu! Gruplar kurup videolar paylaşmışlar

İSTANBUL merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu paylaşan, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım uygulamasında gruplar kuran ve müstehcen çocuk videoları paylaşan şüphelilere yönelik harekete geçti.

Ekipler, dün ve bugün İstanbul merkezli, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum olmak üzere toplam 9 ilde 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.