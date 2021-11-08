Rasim Ozan Kütahyalı'dan Berat Albayrak'ın istifa yıl dönümü mesajı: Tek paratoner Erdoğan haline geldi

Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından geçen bir yılın analizini yaptı. Kütahyalı "Berat Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Recep Tayyip Erdoğan haline gelmiştir" yorumunda bulundu.

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istifasının yıldönümünde, "Berat Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Recep Tayyip Erdoğan haline gelmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Kütahyalı paylaşımda, "Bugün fırtınalı Berat Albayrak istifası olayının(The İstifa) tam birinci yılı oldu. 1 yıldır bir adam kendini adeta tabuta koymuş, hiç ortada yok, kimse ile konuşmuyor ama hala o adam konuşuluyorsa -sevin sevmeyin- burada analiz edilmesi gereken bir politik olgu var demektir. Nice bakanlar görevden ayrıldıktan en geç 2 hafta sonra unutulur gider. Vaktinde çok güçlü olup makamı kaybettikten sonra adı hiç hatırlanmayan çok siyasi figür var. Türk siyasal hayatında üstü örtülemeyen bir Berat Albayrak olayı vardır ve henüz bu hadise hiç incelenmemiştir." düşüncesini dile getirdi.

'Berat Albayrak mevcut rejimin ana paratoneriydi'

"Rejime olan tüm tepkileri" Albayrak'ın topladığını ifade eden Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Berat Albayrak’ın istifası olayının kapanamayan boşluk yaratmasının nedeni şudur: Berat Albayrak mevcut rejimin ana paratoneriydi. Tüm şimşekler onda patlıyordu. Bu rejime olan tüm tepkileri Berat Albayrak paratoner olarak kendinde topluyor ve soğuruyordu. Berat Albayrak “sözde” muhalefetin tüm şimşeklerini üzerine çektiği için mevcut müesses rejimin “Hakkında laf edilemeyen” aktörleri de rahat ediyordu. Ama “Hakkında laf edilemeyenler” de Berat Albayrak olgusunu analiz edemediler. Son 1 yıldır o yüzden bu dosya kapanamamıştır..

'Türk rejiminin tek paratoneri Recep Tayyip Erdoğan haline gelmiştir'

Kütahyalı, Albayrak'ın gidişi ile oluşan siyasi tabloyu şöyle özetledi:

Berat Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Recep Tayyip Erdoğan haline gelmiştir. Berat Albayrak, Erdoğan’a yönelecek şimşekleri de kendine çeken ve bu bağlamda müesses rejimi olduğu kadar Erdoğan’ı da rahatlatan bir aktördü. Şimdi Tayyip Erdoğan tek paratoner.

'Bu olayın ikinci bir benzeri yoktur'

Albayrak'ın istifasına gösterilen yoğun ilgiye de dikkat çeken Kütahyalı, "Sözde en sert muhalifler tarafından bile bu rejimin “Hakkında laf edilemeyen” aktörleri bu yazdıklarım üzerine düşünmelidir. Cüneyt Özdemir “Berat Albayrak Özel” yayınında neden gece 3’te 300 bin kişi yatağından kalkıp bu yayını izlemiştir? Bu olayın ikinci bir benzeri yoktur." dedi.