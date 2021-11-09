Bomba kulis: Asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacak

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti bekliyor. Kulislerde ise dikkat çeken yorumlar yapılıyor. Konuşulan artış yüze 25 oranında yani 3 bin 500 ila 3 bin 700 TL civarında. Türk-İş ise asgari ücret için aralık ayında başlayacak toplantılarda 3 bin 772 TL'yle masaya oturacak.

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Hayat pahalılığı ve ekonomideki gidişat konusunda tartışmalar sürerken, kulislerde, enflasyon hedeflemesine dikkat çekilerek asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacağı yorumları yapılıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; kulislerde dile getirilen rakamlar 3 bin 500 ila 3 bin 700 TL civarında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde, asgari ücretin tespit komisyonunda belirlendiğine işaret ederek “Benim keyfi olarak kalkıp asgari ücret şu kadar olsun, 3 bin lira olsun, 3 bin 500 lira olsun gibi dememin çok anlamı yok, böyle bir yetkim de yok” dedi.

Türk-İş 3 bin 772 TL ile masaya oturacak

Türk-İş’in son araştırmasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 3 bin 772 TL’ye ulaşmış durumda. Enflasyondaki artışla birlikte makasın bin liraya ulaşacağına dikkat çekiliyor. Türk-İş, masaya bu hesapla oturacak. Makasın “kısmen değil tamamen” ortadan kaldırılmasını talep edecek.

Diğer taraftan işveren kanadı ise asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak verilecek desteğin de artırılmasını istiyor. Şu anda işverenlere işçi başına aylık 75 TL asgari ücret desteği veriliyor.