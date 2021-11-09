Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda Şırnak Bestler -Dereler kırsalında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı bugün başlatılan "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu ile ilgili son gelişmeyi aktardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.