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Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda Şırnak Bestler -Dereler kırsalında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı bugün başlatılan "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu ile ilgili son gelişmeyi aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

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