BIST 1.623
DOLAR 9,71
EURO 11,27
ALTIN 569,51
HABER /  POLİTİKA
ADV Şimdi ailece eğlenme zamanı

Türkiye'den DSÖ ile pandemiye karşı işbirliği açıklaması Mevlüt Çavuşoğlu Ghebreyesus ile görüştü

Türkiye'den DSÖ ile pandemiye karşı işbirliği açıklaması Mevlüt Çavuşoğlu Ghebreyesus ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre ziyareti kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Abone ol

DSÖ'nün genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabında paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "DSÖ Genel Direktörü’yle iş birliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek." açıklamasında bulundu.

AA muhabirine konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Çavuşoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutulması için yapılan başvuru reddedildi
10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutulması için yapılan başvuru reddedildi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! e-Duruşma uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! e-Duruşma uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı
Morena Taraku kimdir kaç yaşında Berdan Mardini sevgilisi kimdir?
Morena Taraku kimdir kaç yaşında Berdan Mardini sevgilisi kimdir?
Çin'den umut vadeden haber! Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor
Çin'den umut vadeden haber! Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT ve 3600 ek gösterge' açıklaması! Bir yaş sınırı yok
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT ve 3600 ek gösterge' açıklaması! Bir yaş sınırı yok
Migros market zincirinin 25 mağazasını devralıyor
Migros market zincirinin 25 mağazasını devralıyor
10 Kasım mesajları resimli kısa duygusal 10 Kasım Atatürk sözleri
10 Kasım mesajları resimli kısa duygusal 10 Kasım Atatürk sözleri
Tuzağa dikkat! E-ticaret uygulamasına üye oldu 75 bin lira dolandırıldı
Tuzağa dikkat! E-ticaret uygulamasına üye oldu 75 bin lira dolandırıldı
Sevilay Yılman’ın tepki çeken sözleri sonrası Habertürk’ten açıklama
Sevilay Yılman’ın tepki çeken sözleri sonrası Habertürk’ten açıklama
Koronavirüste vaka patlama nedeni aşılılar mı? Belirti vermeden bulaşıyor!
Koronavirüste vaka patlama nedeni aşılılar mı? Belirti vermeden bulaşıyor!