Toplantının detayları çıktı! "Ali Koç, Alex de Souza ile görüştü"

Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor’la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra başta Vitor Pereira ve Ali Koç olmak üzere yönetim ve teknik ekip eleştirilerin hedefi haline geldi. Yönetim, Portekizli teknik adamın gönderilmesini istemiş ve toplantı yapılmıştı. Toplantının detayları belli oldu

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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Son 4 lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de taraftarlar Kayserispor maçında "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Derbi son şansı olacak

Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç, Vitor Pereira'nın geleceği hakkında karar almak adına toplantı yaptı. Toplantıda nelerin konuşulduğu ve Vitor Pereira'nın gönderilmesi halinde takımın başına kimin getirileceği merak ediliyor. Taraftarın ve camianın istemediği Portekizli teknik adam Vitor Pereira için yönetim bir karara varamadı. Başkan Ali Koç, takım ve yönetim içinden ciddi muhalefete rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile devam kararı aldı. Ancak G.Saray derbisi 53 yaşındaki hocanın son şansı olacak.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Başkanın, "Derbiye kadar hoca bulamayız" dediği öğrenildi. Bu karar şaşkınlıkla karşılandı ancak kulislerde "Galatasaray maçı son bir şans. Derbide kayıp olursa Pereira'nın görevde kalma ihtimali sıfır" yorumları yapılıyor.

'Yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim' diyerek 2 Temmuz'da imzayı atan Pereira, 18 resmi maça çıktı. Süper Lig'de 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20 puan topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 5 puan aldı. Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçı da kazandı.

Pereira yolun sonuna gelirken, alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.

Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.