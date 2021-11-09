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Aslıhan Gürbüz kimdir aslen nereli hiç evlendi mi Aslıhan Gürbüz sevgilisi kimdir?

Aslıhan Gürbüz kimdir aslen nereli hiç evlendi mi Aslıhan Gürbüz sevgilisi kimdir?

Son olarak Kırmızı Oda'da Kumru karakteri ile alkış toplayan ve bir çoğumuzun Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile tanıdığımız Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna girdi. Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterine hayat verecek oyuncu hayatı ile de merak konusu oldu. Peki Aslıhan Gürbüz kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

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Masumlar Apartmanı dizisinin Ceylan'ı belli oldu. Han'ın eski nişanlısına sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Uzun süredir kim olacağı tartışılan Ceylan karakteri ile yeniden ekrana geleceke oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Kırmızı Oda'da Kumru karakteri ile beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, 38 yaşında ve aslen Çanakkale doğumlu. 

 En son Kırmızı Oda dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Aslıhan Gürbüz kimdir:  16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlardır.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir Trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.

2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl:  Kösem'de ise "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve'ye hayat verdi.

En son Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandırdı.

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