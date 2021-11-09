Dolmabahçe'de Atatürk'e mevlit okutulacak! İstanbul Valiliği duyurdu Ayasofya'da mevlit var mı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolasıyla pek çok çevreden Anıtkabir'de ve Ayasofya'da mevlit okutulması talepleri gelmişti. Bu talepler reddedilirken İstanbul Valiliği Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki Bezmialem Camii'nde mevlit okutulacağını duyurdu.

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İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Bezmialem Valide Sultan Camii’nde (Dolmabahçe Camii) mevlit programı düzenleneceğini açıkladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümümde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde (Dolmabahçe Camii), 10 Kasım Çarşamba günü saat 12.15'te mevlit programı düzenlenecektir. İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz."

Atatürk için Ayasofya Camii'nde mevlit okutulması talebi gelmişti

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP), 10 Kasım'da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk için mevlid okutma talebi İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.